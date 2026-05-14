Portovesme, Sideralloys conclude le attività di smaltimento dei rifiuti

CAGLIARI (ITALPRESS) – “In ottemperanza alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti”, la Direzione di Sideralloys S.p.A., si legge in una nota, “ha portato a termine tutte le attività di smaltimento dei rifiuti presenti nello stabilimento” di Portovesme “e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. L’azienda è, ora, in attesa della definizione dei prescritti atti amministrativi, indispensabili per la ripresa delle attività produttive e di revamping e per dare piena attuazione al progetto industriale. L’Azienda intende, infine, rinnovare le proprie scuse, a tutto il personale, per il ritardo, sino ad un massimo di 10 giorni nel pagamento dell’ultima mensilità di stipendio e comunica che si provvederà al dovuto adempimento entro il 22 maggio prossimo venturo”.

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