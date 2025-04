MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Intenso via vai di navi militari, in particolare di portaerei statunitensi e cinesi nel Mare delle Filippine e nello Stretto di Taiwan. Il Nimitz Carrier Strike Group (CSG11), lasciata la base di Guam, sta adesso operando nel Mare delle Filippine “dimostrando la prontezza operativa e l’impegno della Marina statunitense – è stato reso noto con una comunicato – per una regione indopacifica sicura e prospera”.

Al contempo un cacciatorpediniere sempre della US Navy è stato avvistato, mercoledì scorso, in transito nello Stretto di Taiwan, mentre una nave da combattimento litoraneo ha effettuato una navigazione congiunta nel Mar Cinese Meridionale con un cacciatorpediniere australiano venerdì.

“Operare in avanti come gruppo d’assalto affina la nostra capacità di mantenere forze persistenti e capaci in mare, sempre pronte a fornire ai nostri leader un ampio spettro di capacità militari per rispondere a qualsiasi crisi o contingenza”, ha dichiarato il contrammiraglio Maximilian Clark, comandante del Carrier Strike Group 11, nel comunicato.

Di contro Pechino, che non ha diramato alcun comunicato a riguardo, ha schierato la portaerei CNS Shandong (17) in prossimità delle Filippine accompagnata da sei navi di scorta e due di supporto. Mentre giovedì, per voce del Comando del Teatro Orientale del PLA ha condannato il transito nello Stretto di Taiwan del cacciatorpediniere USS William P. Lawrence (DDG-110). Il comunicato ha aggiunto che il Comando del Teatro Orientale ha inviato le truppe della Marina e dell’Aeronautica cinese per seguire e monitorare l’azione di transito della nave da guerra statunitense durante l’intero processo e l’ha affrontata in conformità con la legge. “Le osservazioni pertinenti degli Stati Uniti hanno distorto i fatti, confuso il pubblico e fuorviato la percezione internazionale. Esortiamo gli Stati Uniti a smettere di distorcere e ingigantire e a salvaguardare insieme la pace e la stabilità regionale”, ha dichiarato Shi Yi.

Il comunicato della PLA non indicava la direzione di navigazione della William P. Lawrence e il Ministero della Difesa nazionale di Taiwan, che solitamente riporta i transiti nello Stretto di Taiwan da parte di altri Paesi, non ha fatto alcun cenno al passaggio della William P. Lawrence. Venerdì nel Mar Cinese Meridionale, la Littoral Combat Ship USS Omaha (LCS-12) e il cacciatorpediniere della Royal Australian Navy (RAN) HMAS Sydney (DDG42) hanno condotto una navigazione congiunta a sostegno di un Indo-Pacifico libero e aperto, secondo un comunicato della Marina USA.

“Questa esercitazione con la Royal Australian Navy rafforzerà le nostre capacità come forza combinata e migliorerà ulteriormente il coordinamento tra le nostre marine”, ha dichiarato il viceammiraglio Fred Kacher, comandante della Settima Flotta statunitense. Fred Kacher, comandante della Settima Flotta statunitense, ha dichiarato nel comunicato: “Ogni giorno la Settima Flotta statunitense aumenta l’interoperabilità, la condivisione delle informazioni e l’accesso ai nostri partner in tutto il teatro, a sostegno di un Indo-Pacifico sicuro e prospero”.

Nel comunicato si legge che le due navi hanno condotto un’esercitazione di manovra coordinata, esercitazioni di comunicazione e una serie di altre operazioni combinate mentre operavano insieme. “Impegni come questo ci permettono di esercitare le capacità della nave in una serie di ruoli, assicurandoci di essere pronti a lavorare insieme agli alleati e ai partner in futuro”, ha dichiarato il comandante Ben Weller, ufficiale in comando della Sydney, nel comunicato, “Inoltre evidenzia il nostro contributo al mantenimento di un ordine globale basato sulle regole”.

La Sydney è impegnata in un dispiegamento di presenza regionale di tre mesi nell’Indo-Pacifico, dopo aver lasciato l’Australia il 3 aprile. Recentemente ha partecipato all’esercitazione Bersama Shield dei Five Power Defence Arrangements (FPDA), tenutasi nei pressi della Malesia e di Singapore dal 7 aprile a martedì. L’FPDA era composto da Australia, Malesia, Nuova Zelanda, Singapore e Regno Unito e la Sydney ha fatto parte del gruppo navale per l’esercitazione, unendosi alla corvetta RSS Vigilance (90) della Republic of Singapore Navy (RSN), al pattugliatore d’altura KD Terengganu (PV174) della Royal Malaysian Navy (RMN) e alla nave di supporto multiruolo KD Sri Indera Sakti (1503) e al pattugliatore d’altura HMS Spey (P234) della Royal Navy.

Secondo un comunicato della Royal Navy, il gruppo navale ha effettuato esercitazioni di difesa aerea, difesa da assalti simulati da parte di imbarcazioni veloci d’attacco, sorveglianza del traffico marittimo, operazioni di abbordaggio, tiri d’artiglieria contro bersagli aerei e di superficie

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).