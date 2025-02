Polizzotto “Tricoli si è sempre battuto per la legalità”

PALERMO (ITALPRESS) – “Riassumere il profilo di Tricoli come parlamentare, storico e docente è stata un’esperienza bella e al tempo stesso complicata: il libro è il risultato di questo percorso di ricerca e penso sia stato il giusto riconoscimento a uno dei maggiori esponenti della destra siciliana. Si è sempre battuto in prima linea per le battaglie antimafia e per la legalità nell’isola”. Lo sottolinea Francesco Polizzotto, autore di "Giuseppe Tricoli. Un intellettuale tra passione politica e impegno contro la mafia", a margine della presentazione del libro a Villa Igiea a Palermo. xd8/mgg