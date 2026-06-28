Home Video News Giovani Tg Giovani – 28/6/2026 Video NewsGiovaniPilloleTG Giovani Tg Giovani – 28/6/2026 28 Giugno 2026 ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Non si vive solo di Mondiali di calcio - Allenarsi ha un gusto diverso - Maestri per un giorno fsc/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole Sorsi di Benessere – Un pesto facile e veloce esteri Sisma Venezuela, atterrato il primo aereo con soccorritori italiani Pillole Turismo Magazine – 27/6/2026 Europa QuiEuropa Magazine – 27/6/2026 Longevity Magazine Longevity Magazine – Puntata del 27/6/2026