Sisma Venezuela, atterrato il primo aereo con soccorritori italiani

ROMA (ITALPRESS) – "Atterrato in Venezuela il primo velivolo dell’Aeronautica Militare con a bordo le squadre italiane impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Nel frattempo è pronto il secondo velivolo per il trasporto di ulteriore personale e squadre specializzate Vigili Del Fuoco con tende autoportanti e personale". Così su X il ministero della Difesa. sat/mca3 (fonte video: Ministero della Difesa)