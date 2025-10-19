Polizia sequestra 560 kg di fuochi artificiali illegali nel Torinese, denunciato un 30enne

TORINO (ITALPRESS) – La polizia, nei giorni scorsi, ha sequestrato a Settimo Torinese 560 kg di fuochi artificiali illegali, denunciando un cittadino italiano di trent’anni per fabbricazione o commercio abusivo di materiale pirotecnico. Nell’ambito della loro attività investigativa, i poliziotti della divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Torino hanno raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini, che indicavano uno strano via vai in uno stabile della cittadina in provincia di Torino.

Nello specifico, gli agenti hanno appreso che l’uomo avrebbe acquistato grandi quantità di materiale pirotecnico, detenendolo illegalmente nell’abitazione dei nonni. I poliziotti hanno pertanto deciso di approfondire il controllo, notando l’arrivo di un furgone nello stabile dove vivono i parenti del trentenne, nel cui cortile interno veniva scaricata una pedana colma di pacchi, ancora avvolti nella pellicola, contenenti materiale pirotecnico di categoria F2 per un peso di 290 kg lordi. La perquisizione, estesa al garage accanto, ha permesso il rinvenimento di una seconda pedana, di analogo contenuto, per un peso di 270 kg lordi, anch’essa indirizzata al trentenne, che si era procurato il materiale tramite acquisto on line.

Questo tipo di materiale pirotecnico, fino a un massimo di 25 kg, può essere detenuto senza licenza: la quantità rinvenuta in questo caso, però, necessita per legge che il relativo stoccaggio avvenga all’interno di un deposito autorizzato con licenza prefettizia, con opportune caratteristiche di sicurezza, al fine di ridurre il rischio di eventuali esplosioni o incendi. Tutto il materiale pirotecnico è stato sequestrato dalla polizia.

