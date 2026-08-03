Polizia, gli allievi agenti del 233° corso di formazione ricevono gli alamari

ROMA (ITALPRESS) – Sì è appena conclusa la cerimonia di consegna degli alamari ai 3.133 Agenti in prova della Polizia di Stato del 233° Corso di formazione. Il momento solenne è culminato quando i primi classificati, nelle graduatorie finali delle singole Scuole interessate dal Corso, sono stati ricevuti dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, il quale, alla presenza del Direttore dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato Tiziana Terribile, ha personalmente conferito gli alamari ai giovani neo assunti.

Analoga cerimonia si è svolta per gli altri Agenti, alla presenza di familiari ed amici, direttamente nelle 13 Scuole della Polizia di Stato ovvero le Scuole Allievi Agenti di Abbasanta, Alessandria, Campobasso, Caserta, Cesena, Peschiera del Garda, Pescara, Piacenza, Brescia, Nettuno, Spoleto, Trieste e Vibo Valentia. Con il passaggio dallo status di Allievi Agenti a quello di Agenti in prova, da oggi i poliziotti potranno essere impegnati in servizi operativi e di fatto lo saranno non appena raggiungeranno, dopo l’imminente giuramento, i reparti di assegnazione dislocati in tutta Italia.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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