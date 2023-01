Polimeni “Mi auguro collaborazione pubblico-privato sia solo inizio”

“Mi auguro che questa best practice di collaborazione pubblico-privato possa essere solo l’inizio di numerose altre attività per aiutare non solo i nostri pazienti pediatrici ma anche i soggetti con diverse abilità”. Così Antonella Polimeni Rettrice della Sapienza Università di Roma a margine della presentazione del Pronto Soccorso Pediatrico dell’Umberto I, in seguito ai lavori di ammodernamento. xl5/tvi/gtr