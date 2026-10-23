Polezzi “L’italiano da secoli è la lingua della pace”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "L'italiano per secoli è stato la lingua della pace, era la lingua della diplomazia. Fa parte di una moltitudine di lingue, e l'essere multilingue rende più aperti". Lo ha detto la professoressa Loredana Polezzi, docente alla Stony Brook University, a margine della prima Giornata dell'Italofonia alle Nazioni Unite, celebrata al Palazzo di Vetro di New York. xu9/sat/gsl