Mattarella a giornata inaugurale congresso Avvocati amministrativisti a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte alla giornata inaugurale dell’VIII Congresso nazionale degli avvocati amministrativisti dal titolo “L’avvocato amministrativista tra valori costituzionali, regole processuali e norme sovranazionali: strumenti e forme di mediazione tra autorità e libertà”, che si è svolta al Teatro Massimo di Palermo. Dopo i saluti istituzionali di Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo; Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana; Giovanni Immordino, Presidente dell’Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia e di Luigi Maruotti, Presidente del Consiglio di Stato, hanno preso la parola Orazio Abbamonte, Presidente dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti; Giovanni Pitruzzella, Giudice della Corte costituzionale e Guido Corso, Professore emerito di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi Roma Tre. vbo/azn (Fonte video: Quirinale)