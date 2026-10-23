Cortei, Sala “Sabato ci sarà attenzione, i militari saranno in punti sensibili”

MILANO (ITALPRESS) - "Vediamo qualche segnale positivo rispetto ai rischi delle partecipazioni, però in ogni caso l'attenzione ci sarà". Si è espresso così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione delle prove aperte della Filarmonica della Scala in merito alle annunciate manifestazioni previste per il weekend. "Io sarò nel comando della polizia locale in Piazza Beccaria" ha aggiunto Sala, sottolineando che "preparati mi sembra che lo si sia tutti. Speriamo che i problemi non ci siano". "I militari gireranno in piccoli gruppetti e saranno dove potenzialmente ci sono delle minacce: vie dello shopping, per esempio, e siccome che in queste chat sono state messe al centro le università, saranno anche lì. E quindi dico ai cittadini: saremo laddove presumiamo, sulla base anche di quello che si legge nei social media, dove ci possono essere momenti di tensione", conclude Sala. xu9/col5/gsl