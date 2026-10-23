Cortei, Fontana “Quello che è successo a Milano non deve ripetersi”

MILANO (ITALPRESS) - "Preoccupazione per le manifestazioni di domani? C'è sempre molta attenzione. Quello che è successo sabato scorso è una cosa assolutamente incredibile che non deve ripetersi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Forum del commercio internazionale in corso all'hotel Excelsior Gallia di Milano. "C'è preoccupazione perché è una questione di democrazia, di libertà dei nostri cittadini che non devono essere condizionati in questo modo, dei commercianti che non devono subire dei danni. E poi è una questione veramente di principio che non può essere accettata". xv1/col5/gsl