SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton scatterà dalla pole position nella sprint qualifying del Gran Premio del Brasile che definirà la griglia di domenica. Il nuovo format del venerdì, già testato a Silverstone e a Monza, ha visto il pilota della Mercedes firmare il miglior giro del Q3 in 1’07″934, precedendo di 438 millesimi il rivale per il titolo Max Verstappen (Red Bull) che lo affiancherà in prima fila. Terzo tempo per Valtteri Bottas (Red Bull) davanti a Sergio Perez (Red Bull). In terza fila spicca la Ferrari di Carlos Sainz (sesto), appena dietro a Pierre Gasly (AlphaTauri). Settimo tempo per Charles Leclerc che partirà in quarta fila. Chiudono la top-10 Lando Norris, Daniel Ricciardo (McLaren) e Fernando Alonso (Alpine).

(ITALPRESS).