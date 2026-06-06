BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez conquista la pole position al Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, rientrato una settimana fa al Mugello dopo la doppia operazione a spalla e piede, firma il crono di 1’36″785, e partirà nella Sprint Race delle 15 e nella gara di domani in prima fila con la Ktm di Pedro Acosta e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46), quarto davanti a Pecco Bagnaia (Ducati) e Marco Bezzecchi (Aprilia), leader del Mondiale. Partirà dalla settima casella in griglia Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), che precede in terza fila Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’36″785

alla velocità media di 151.5 km/h

2. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’36″838

3. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini in 1’37″125

2^ fila

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1’37″232

5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’37″317

6. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’37″428

3^ fila

7. Raul Fernandez (Esp) Aprilia Trackhouse in 1’37″548

8. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’37″574

9. Luca Marini (Ita) Honda in 1’37″605

4^ fila

10. Ai Ogura (Jpn) Aprilia Trackhouse in 1’37″629

11. Diogo Moreira (Bra) Honda Lcr in 1’37″850

12. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac in 1’38″241

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).