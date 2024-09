CASALECCHIO DI RENO (ITALPRESS) – L’EA7 si aggiudica la quinta Supercoppa Italiana della sua storia. Lo fa al termine di un supplementare da infarto contro una Virtus che ha provato fino alla fine a sovvertire i pronostici. Un Nebo immenso (20 punti), decisivo nel supplementare con Bolmaro (18) con la Segafredo che abdica dopo tre anni nonostante Polonara (18) e Shengelia (al solito tra i migliori). Vince l’Olimpia perchè ha piazzato un parziale da incubo (8-0) ribaltando l’inerzia del match che sembrava a favore di Bologna dopo il 93-93, vince Milano perchè nel roster di Messina ci sono campioni come Nenad Dimitrijevic in grado di fare la differenza in ogni momento del match. L’Olimpia chiude con sei giocatori in doppia cifra, Leday e Mirotic impeccabili dalla lunetta e 45 rimbalzi (9 Tonut e Nebo) a guarnire una torta gustosa. Bologna ha lottato, ha opposto Clyburn, il solito Shengelia, Morgan che ha dato una grande mano e Tucker. Ma non è bastato. La Virtus è partita bene (11-20) con i canestri di Zizic, la schiacciata di Polonara che fa chiamare tempo a Messina e la tripla di Clyburn.

Milano ha sofferto l’intraprendenza e la velocità bianconera fino al 24-39 del secondo quarto quando Polonara, di tripla, ha fatto sussultare l’Unipol Arena. Poi l’armata biancorossa ha cominciato, pian piano, a rientrare. Quando Nebo stoppa Shengelia si capisce che qualcosa cambierà a breve. Un semi gancio di Zizic per il 45-29 bolognese quindi l’Olimpia comincia a rosicchiare punti. Milano torna in un amen sotto la doppia cifra di svantaggio (36-45) quindi, dopo l’intervallo lungo, comincia la rimonta. Mirotic si sblocca e colpisce dall’arco (44-50) quindi appoggia per il -5 costringendo Banchi a fermare il tempo. Un tecnico a Belinelli quindi è Mirotic, dalla lunetta, a siglare il 53 pari. Si viaggia sul filo tra prodezze di Bolmaro e risposte di Polonara. Tucker fa esplodere l’Unipol Arena, Mirotic è esplosivo. Nell’ultimo quarto la tensione si taglia a fette. Mirotic, con una tripla, regala il +3 a Milano (82-79), Bologna reagisce, di Nebo il pareggio ad 84 a 5″ dalla fine. La tripla di Clyburn vale l’overtime dove gli emiliani schizzano subito sull’88-93 con Polonara. Ma Milano è Milano, parziale di 8-0 e Virtus con le spalle al muro. Di Clyburn la tripla del -2 ma non basta.

