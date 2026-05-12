Motivi di ordine pubblico, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle ore 20.45

ROMA (ITALPRESS) – Il derby tra Roma e Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio, con inizio alle ore 20:45. La decisione è stata presa alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’indomani del comunicato con cui la Lega di Serie A ha ufficializzato il calendario della penultima giornata fissando il derby e le altre partite che coinvolgono le squadre in lotta per la Champions alle 12.30 di domenica 17, arriva la decisione di far slittare la stracittadina a lunedì 18 alle 20.45 per ragioni di gestione dell’ordine pubblico e di mobilità urbana, poiché la finale degli Internazionali d’Italia di tennis è prevista proprio al Foro Italico il 17 maggio, giorno in cui era inizialmente previsto il derby della Capitale.

Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la “Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma – Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45”, si legge in un comunicato.

DE SIERVO “ARRIVERA’ UNA NOTA FORMALE”

“Derby Roma-Lazio lunedì alle 20:45? Arriverà una nota formale”. Così l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell’arrivo della Coppa Italia alla stazione Termini di Roma, sulla decisione da parte della prefettura di far slittare il derby Roma-Lazio da domenica 17 alle 12.30, come previsto dalla Lega, a lunedì 18 maggio alle 20.45.

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