COSENZA (ITALPRESS) – Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, ma Giulio Ciccone è la nuova maglia rosa. Vittoria per l’ecuadoriano dell’UAE Team Emirates XRG, secondo posto per il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team), terza piazza per l’abruzzese della Lidl-Trek, che grazie agli abbuoni conquistati al traguardo e al chilometro Red Bull diventa il nuovo leader della classifica generale.

La frazione di oggi è stata segnata dal forte vento, la fuga odierna è stata finalizzata da Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), Warren Barguil (Picnic PostNL), Mattia Bais (Polti VisitMalta) Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) e Johan Jacobs (Groupama-Fdj United): i sei fuggitivi hanno guadagnato circa 2’30”.

A fare la differenza è stata la salita di Cozzo Tunno, unico GPM di giornata: il ritmo imposto ha permesso al gruppo di ricucire lo strappo, sulla lunga rampa si sono staccati diversi velocisti tra cui Jonathan Milan (Lidl-Trek), con Silva (in maglia rosa) naufragato. Gli uomini di classifica hanno provato a fare la volata per prendere abbuoni nel chilometro Red Bull (secondo posto per Giulio Pellizzari, terzo Ciccone), in circa 40 sono rimasti a giocarsi la prima tappa in Italia dopo la grande partenza bulgara.

Un’azione di Jan Christen negli ultimi due chilometri ha permesso alla formazione emiratina di prendere tutti in contropiede e vincere con Narvaez.

Domani la quinta frazione, la Praia a Mare-Potenza di 203 km.

LE DICHIARAZIONI

Jhonatan Narvaez: “È stata una giornata molto buona, sono felice di stare in Italia, abbiamo sfruttato bene l’occasione. Continuiamo a lottare, siamo rimasti in cinque, per noi questa è una vittoria molto importante. Jan Christen? È un grande corridore, ha avuto la sua opportunità ai -2, io dovevo solo gestire la mia posizione, ma sono sicuro che in futuro potrà vestire la maglia rosa”.

Giulio Ciccone: “Oggi è uno di quei giorni dove è difficile trovare le parole. Ho iniziato da bambino con questa maglia nel cuore, il mio sogno da ciclista era indossarla anche solo per un giorno. Penso di averla inseguita col cuore e con la testa dal mio primo Giro nel 2016, a distanza di dieci anni, quando meno me lo aspettavo, è arrivata all’improvviso. È uno di quei momenti che ripaga dei sacrifici fatti da me e da tutti quelli che mi stanno attorno. Ho iniziato inseguendo questa maglia, non so se sia la fine o l’inizio del percorso, ma una cosa è certa, è la maglia che più desideravo, è davvero qualcosa di speciale. Voglio fare una dedica a chi con me ha fatto tanti sacrifici, negli ultimi anni il ciclismo è cambiato, anche la vita al di fuori della bici richiede mille sacrifici, quindi ringrazio tutti quelli che soffrono con me”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) in 3h08’46”

2. Orluis Aular VEN (Movistar Team) s.t.

3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) s.t.

4. Ben Turner GBR s.t.

5. Alessandro Pinarello ITA s.t.

6. Afonso Eulalio POR s.t.

7. Lennert Van Eetvelt BEL s.t.

8. Diego Ulissi ITA s.t.

9. Andrea Raccagni Noviero ITA s.t.

10. Michael Valgren DEN s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA)

1. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) in 16h18’51”

2. Jan Christen SUI (UAEEmirates-XRG) a 04″

3. Florian Stork GER (Tudor Pro Cycling) s.t.

4. Egan Bernal COL s.t.

5. Thymen Arensman NED a 06″

6. Giulio Pellizzari ITA s.t.

7. Lennert Van Eetvelt BEL a 10″

8. Enric Mas ESP s.t.

9. Markel Beloki ESP s.t.

10. Jan Hirt CZE s.t.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1. Paul Magnier FRA (Soudal Quick-Step) 105 punti

2. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) 64

3. Jhonatan Narvaez ECU (UAE Emirates-XRG) 50

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA AZZURRA)

1. Diego Pablo Sevilla ESP (Team Polti VisitMalta) 42 punti

2. Nelson Oliveira POR (Movistar Team) 18

3. Manuele Tarozzi ITA (Bardiani CSF 7 Saber) 12

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1. Jan Christen SUI (UAEEmirates-XRG) in 16h18’55”

2. Giulio Pellizzari ITA (Red Bull-Bora) a 02″

3. Lennert Van Eetvelt BEL (Lotto Intermarché) a 06″

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).