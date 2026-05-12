Internazionali d’Italia, Musetti eliminato da Ruud negli ottavi

IPA84547370 - Lorenzo Musetti of Italy competes against Francisco Cerundolo of Argentina during the Internazionali BNL d'Italia Day Six at Foro Italico on May 10, 2026 in Rome, Italy.

ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Sul Centrale il 24enne tennista carrarino, n.10 Atp e ottavo nel seeding, si è arreso in due set al norvegese Casper Ruud, 25esimo al mondo e testa di serie numero 23, con il punteggio di 6-3 6-1, maturato in un’ora e 18 minuti di gioco.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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