Pnrr, le imprese presentano progetti per 600 mln

Boom di domande da parte delle imprese per richiedere le agevolazioni agli investimenti che verranno finanziate con risorse del Pnrr. Secondo il ministero dello Sviluppo economico allo sportello online dedicato sono state finora presentate 55 domande di Contratto di sviluppo per una richiesta complessiva di agevolazioni pari a oltre 600 milioni. In particolare, la richiesta ha già superato i 150 milioni per le filiere automotive, microelettronica e semi conduttori, design, moda e arredo, metallo ed elettromeccanica. abr/mrv