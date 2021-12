ROMA (ITALPRESS) – Firmati al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili due decreti attuativi del PNRR per il potenziamento della rete ferroviaria nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), verso una mobilità sempre più ecologica e sostenibile. Lo rende noto il sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri. “La vera sfida è riuscire a trasformare questa emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo in una grande opportunità”, commenta Cancelleri.

“Il 30 novembre abbiamo assegnato 200 milioni di euro a Trenitalia per l’acquisto di treni intercity a zero emissioni per il Sud e 300 milioni per lo sviluppo della filiera degli autobus elettrici. Ancora una volta c’è grande attenzione per le regioni del Sud che da anni sono schiacciate dal gap infrastrutturale e del trasporto pubblico”, continua Giancarlo Cancelleri.

“Sono sempre più convinto che se riparte il sud riparte tutto il Paese e io da rappresentante del sud mi batto ogni giorno affinché questo ritardo sia recuperato proiettando i nostri standard direttamente al futuro. Trasporto moderno e sostenibile per regioni che sono pronte al riscatto e a fare da leva per la ripartenza del Paese”, conclude Cancelleri.

