Più fondi per latte bovino e benessere animale

ROMA (ITALPRESS) - Il settore della zootecnia di montagna e delle aree interne potrà contare su nuove risorse. Agea ha infatti stanziato 17,4 milioni di euro aggiuntivi per sostenere gli allevatori alle prese con il calo dei prezzi di mercato, causato dall’eccesso di produzione registrato nel Nord Europa. L’intervento, in linea con le indicazioni del Ministero dell’Agricoltura, punta a tutelare un comparto considerato strategico non solo dal punto di vista economico, ma anche per la salvaguardia del territorio e delle comunità locali. La quota più consistente delle risorse sarà destinata alla produzione di latte bovino nelle zone montane svantaggiate. Il contributo sale così a 125 euro e 68 centesimi per capo, con un incremento del 14% rispetto ai valori fissati ad aprile. Previsti aumenti anche per l’Eco-schema 1 della Politica Agricola Comune, il programma che premia gli allevatori impegnati nel benessere animale e nella riduzione dell’uso di antibiotici. Le risorse destinate a questa misura crescono del 6%. Sostegno anche alla coltivazione della soia, considerata strategica per rafforzare l’autonomia produttiva e il sistema zootecnico nazionale. L’obiettivo è garantire la competitività delle aziende agricole, contrastare l’abbandono delle aree montane e sostenere un modello produttivo più resiliente e sostenibile. mgg/gtr/col