Pisa, arrestato per spaccio un cittadino marocchino pluripregiudicato recidivo

PISA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Pisa, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino pluripregiudicato nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del bosco delle “Cerbaie”, nel territorio del comune di Castelfranco di Sotto.

Nell’area già nota per il consumo e lo spaccio di stupefacenti, hanno individuato un soggetto intento a cedere dosi in cambio di denaro. I militari hanno bloccato e tratto in arresto il cittadino marocchino che, una volta identificato, è risultato già tratto in arresto – sempre a seguito di interventi dei finanzieri – e condannato per la medesima condotta altre tre volte negli ultimi due anni, per un totale di 2 anni e 3 mesi di reclusione.

La Procura della Repubblica di Pisa ha richiesto e ottenuto il giudizio penale direttissimo, all’esito del quale il Tribunale di Pisa ha convalidato l’arresto e, in attesa del nuovo processo, disposto la misura del divieto di dimora nel comune di Castelfranco di Sotto. Nell’ambito del medesimo dispositivo di controllo, spostato nello scalo ferroviario di San Romano, le unità cinofile hanno subito segnalato un cittadino egiziano appena sceso dal treno, risultato in possesso di circa 100 grammi di hashish e di 8 pastiglie di ossicodone – potente analgesico oppioide – detenute in totale assenza di prescrizione medica.

Lo stupefacente e i farmaci sono stati sequestrati, mentre il responsabile è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

– Foto ufficio stampa GDF –

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