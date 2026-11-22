PORDENONE (ITALPRESS) – Una donna è morta e tre bambini sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato a Prata di Pordenone. Grave una bimba, feriti in modo non preoccupante due maschietti. L’auto, secondo una prima ricostruzione, è finita fuori strada, ribaltandosi. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Uno dei bimbi e la piccola sono figli della vittima, che li stava accompagnando ad una festa di compleanno.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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