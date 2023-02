ROMA (ITALPRESS) – Pirelli ha deciso di portare pneumatici posteriori più morbidi, rispetto a quelli scelti nel 2022, per il round indonesiano del Campionato Mondiale FIM Superbike, il secondo in calendario dopo quello corso lo scorso fine settimana in Australia. Alla luce dei dati raccolti a novembre, quando si è corso l’ultima volta a Mandalika, Pirelli ha potuto verificare che il nuovo asfalto non è eccessivamente abrasivo ma può raggiungere temperature piuttosto elevate. Le soluzioni morbide al posteriore sono quindi la scelta ideale perchè in grado di garantire maggiore grip. Per questo motivo, quest’anno nell’allocazione pneumatici posteriori non è più presente la soluzione media SC1 ed è stata invece inserita la extra soft SCQ che sarà utilizzata in Superpole e, se ci saranno le condizioni, anche in Superpole Race. “L’anno scorso i lavori di riasfaltatura del circuito di Mandalika si erano conclusi pochi giorni prima del round – ricorda Giorgio Barbier, direttore Racing Moto – e, non conoscendo le caratteristiche del nuovo asfalto, avevamo deciso di portare anche pneumatici posteriori un pò più protetti dal punto di vista dell’usura: la selezione era composta da SCX B0800, SC0 e SC1. Abbiamo però visto che la SC1 non è stata praticamente mai utilizzata perchè con temperature dell’asfalto elevate non era in grado di offrire il grip che invece la SC0 è riuscita a garantire, motivo per cui è stata la scelta d’elezione per le gare. Per quest’anno abbiamo deciso di confermare SC0 e SCX B0800 aggiungendo, per qualifiche e Superpole Race, anche la SCQ. All’anteriore confermate SC1 e SC2. Ci affideremo quindi quasi esclusivamente a pneumatici di gamma, quelli che tutti i motociclisti possono acquistare regolarmente sul mercato. In questo periodo, in Indonesia, è stagione di piogge quindi potremmo anche tornare a vedere in azione i pneumatici da bagnato già utilizzati in Australia”.

