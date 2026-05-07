Pirelli, nel primo trimestre 2026 utile netto +23,3% a 156,8 milioni

MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Spa, che si è riunito oggi, ha approvato i risultati al 31 marzo 2026. I ricavi sono stati pari a 1.737,2 milioni di euro con una crescita organica pari a +3,5% escludendo l’effetto cambi (-4,5%) e il deconsolidamento di Däckia (-0,2%). Includendo tali effetti, la variazione totale è pari a -1,2% rispetto a 1.758,6 milioni di euro. L’High Value rappresenta l’82% del fatturato totale (81% nel primo trimestre 2025).

L’andamento dei volumi (+1,5%) riflette la performance positiva nel segmento High Value, sia nel Primo Equipaggiamento sia nel Ricambi, e la progressiva riduzione dell’esposizione sullo Standard.

Il price/mix ha registrato un incremento del +2,0% per effetto principalmente del miglioramento del mix di prodotto. Il favorevole mix regionale ha controbilanciato la debolezza del mix di canale dovuta alla crescita più sostenuta del Primo Equipaggiamento Car rispetto al canale Ricambi.

L’effetto cambi e l’iperinflazione hanno avuto un impatto negativo del -4,5%, a causa della volatilità delle valute dei paesi emergenti e della debolezza del dollaro.

L’Ebitda adjusted nel primo trimestre 2026 è stato pari a 404,4 milioni di euro, in crescita del +1,4% rispetto ai 399 milioni di euro del primo trimestre 2025.

L’Ebit adjusted nel primo trimestre 2026 è stato pari a 277,4 milioni di euro (279,8 milioni di euro nel primo trimestre 2025), con un margine Ebit adjusted in crescita al 16% (15,9% nel primo trimestre 2025).

Gli oneri fiscali del primo trimestre 2026 ammontano a 68,8 milioni di euro, con un tax rate del 30,5%.

Nel primo trimestre 2025 gli oneri fiscali erano pari a 59 milioni di euro (con un tax rate del 31,7%).

L’utile netto nel primo trimestre 2026 è stato pari a 156,8 milioni di euro, in crescita del +23,3% rispetto ai 127,2 milioni di euro del primo trimestre 2025, grazie anche a minori oneri finanziari.

Il flusso di cassa netto ante dividendi del primo trimestre 2026 è pari a -914,7 milioni di euro, -704,5 milioni di euro escludendo l’impatto per -210,2 milioni di euro relativi al consolidamento, a partire dal 1° gennaio 2026, della joint venture cinese Xushen Tyre (Shanghai) Co., Ltd. (-696,7 milioni di euro del primo trimestre 2025).

– foto IPA Agency –

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