Il CdA di Eni conferma Descalzi amministratore delegato e nomina i comitati consiliari

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale Claudio Descalzi, al quale ha conferito i poteri di amministrazione della Società con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge.

Il Consiglio ha anche confermato il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppina Di Foggia, nel sistema dei controlli interni, in particolare attraverso la gestione del rapporto gerarchico del Responsabile della funzione Internal Audit nei confronti del Consiglio, in collegamento con l’Amministratore Delegato, quale incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, il Consiglio ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, da parte del Presidente del CdA Giuseppina Di Foggia e dei Consiglieri Stefano Cappiello, Carolyn Adele Dittmeier, Benedetta Fiorini, Emma Marcegaglia, Matteo Petrella, Cristina Sgubin e Raphael Louis L. Vermeir.

Con riferimento ai requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance, cui Eni aderisce, il Consiglio ha confermato in via preliminare i criteri di valutazione approvati dal precedente Consiglio e descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2025 e ha ritenuto indipendenti il Presidente del CdA Di Foggia e i Consiglieri Cappiello, Dittmeier, Fiorini, Marcegaglia, Petrella, Sgubin e Vermeir.

Con riferimento al Presidente del CdA Di Foggia e alle Consigliere Fiorini e Sgubin, in relazione a ruoli esecutivi o di dipendente dalle stesse ricoperti attualmente, negli ultimi tre esercizi o che sono in procinto di ricoprire in società sottoposte a comune controllo, anche indiretto, con Eni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (rispettivamente in Terna, Ita Airways e Telespazio), e, nel caso del Consigliere Cappiello, in considerazione della sua qualità di Dirigente Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio ha ritenuto, sulla base di una valutazione sostanziale, come raccomandato dal Codice di Corporate Governance, che tali relazioni non siano in grado di comprometterne l’indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance. Le valutazioni del Consiglio sono state ritenute corrette dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio ha inoltre nominato i Comitati, nel rispetto delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance: – Comitato Controllo e Rischi, con Raphael Louis L. Vermeir come Presidente e i Consiglieri Carolyn Adele Dittmeier, Benedetta Fiorini e Matteo Petrella come componenti, tutti non esecutivi e indipendenti; i Consiglieri Vermeir, Dittmeier e Petrella possiedono un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi richiesta dal Codice di Corporate Governance; – Comitato Nomine e Remunerazioni, con Cristina Sgubin come Presidente e i Consiglieri Stefano Cappiello, Emma Marcegaglia e Matteo Petrella come componenti, tutti non esecutivi e indipendenti; i Consiglieri Sgubin, Cappiello e Marcegaglia possiedono un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive richiesta dal Codice di Corporate Governance; – Comitato Sostenibilità e Scenari, con Carolyn Adele Dittmeier come Presidente e i Consiglieri Benedetta Fiorini, Cristina Sgubin e Raphael Louis L. Vermeir come componenti, tutti non esecutivi e indipendenti.

– foto di repertorio ufficio stampa Eni –

(ITALPRESS).