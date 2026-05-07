Enel, attività in Spagna e America Latina sostengono la crescita nel primo trimestre

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Enel ha esaminato e approvato nella riunione odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026. Ricavi a 20.588 milioni di euro (22.074 milioni di euro nel primo trimestre 2025, -6,7%). “La variazione è dovuta prevalentemente alla riduzione dei ricavi in Italia per le minori quantità di energia elettrica vendute e per i minori prezzi medi applicati ai clienti finali, nonché per i minori volumi scambiati sul mercato wholesale”, spiega Enel in una nota. EBITDA ordinario a 6.003 milioni di euro (5.7971 milioni di euro nel primo trimestre 2025, +3,6%). “La positiva performance registrata principalmente in Spagna e in America Latina ha più che compensato la riduzione dei margini in Italia”, sottolinea il gruppo. Risultato netto ordinario del Gruppo a 1.941 milioni di euro (1.8682 milioni di euro nel primo trimestre 2025, +3,9%). “Enel sottolinea che “l’incremento è attribuibile al positivo andamento della gestione operativa ordinaria osservato a livello di EBITDA, al miglior contributo delle Stewardship attive nel settore dell’energia rinnovabile (Grecia, Sudafrica e Australia) e al contenimento del costo del debito, parzialmente compensato dalle maggiori imposte”.

Risultato netto ordinario del Gruppo per azione (EPS) a 0,203 euro nel primo trimestre 2026 (0,184 euro nel primo trimestre 2025, +6,2%).

Indebitamento finanziario netto a 57.830 milioni di euro (57.182 milioni di euro a fine 2025, +1,1%).

– foto di repertorio ufficio stampa Enel –

(ITALPRESS).