Pirelli muove la flotta olimpica di Milano-Cortina

Pirelli, Olympic and Paralympic partner di Milano Cortina 2026, equipaggerà il 100% della flotta olimpica ufficiale dei Giochi. I circa 3.000 veicoli forniti da Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Lancia e Maserati saranno dotati esclusivamente di pneumatici invernali e all season Pirelli. La partnership con Milano Cortina 2026 proseguirà fino alla conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

“Supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 rappresenta per Pirelli un motivo di grande orgoglio. Significa mettere la nostra tecnologia e la nostra esperienza a disposizione di una manifestazione che celebra eccellenza, Made in Italy e spirito di squadra, valori in cui ci riconosciamo pienamente. Milano Cortina 2026 è un evento dalla rilevanza mondiale e Pirelli è pronta a viverlo, chilometro dopo chilometro, offrendo affidabilità anche nelle condizioni invernali che sono sempre sfidanti per i pneumatici”, ha dichiarato Andrea Casaluci, Ceo di Pirelli.



A equipaggiare la flotta di veicoli, alcuni tra i principali prodotti della gamma Winter Pirelli tra cui il più recente, il Cinturato Winter 3, pneumatico invernale high-performance pensato per berline e crossover, che offre sicurezza e controllo nelle condizioni invernali. Fra i fitment anche Scorpion Winter 2, pneumatico alte prestazioni progettato specificatamente per le esigenze dei SUV, approvato dal TU’V Performance Mark per le diverse condizioni tipiche della stagione fredda: combina un’eccellente frenata e un’ottima aderenza, vantando elevati livelli di controllo anche in condizioni di bagnato e di acquaplano. La gamma invernale Pirelli si completa con il P Zero Winter 2, prodotto ultra-high performance pensato per offrire sicurezza, trazione e controllo alle auto più sportive anche nelle condizioni tipiche della stagione più fredda.

Presente anche la gamma All Season SF3, rappresentata a Milano Cortina 2026 dal Cinturato All Season SF3, il più recente aggiornamento del quattro stagioni Pirelli per vetture medie e compatte. Offre ottime performance, come testimoniato dalla più alta classificazione sull’etichetta europea (classe “A”) nel wet grip alla neve. Sulla gamma winter e all season Pirelli è disponibile la tecnologia Elect, indicata dalla marcatura sul fianco dei pneumatici. Si tratta di un insieme avanzato di soluzioni progettate per valorizzare le caratteristiche dei veicoli elettrificati, ottimizzandone autonomia, silenziosità e comportamento dinamico.

