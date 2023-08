ROMA (ITALPRESS) – Il Rally nazionale di Roma Capitale ha ristretto a un poker di piloti la lotta per la conquista della Zona 7 (Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria) del Pirelli Accademia CRZ 2023. Saranno quindi il leader provvisorio Dennis Stracqualursi (Peugeot 208 Rally4 – 34 punti utili), il vincitore assoluto della gara romana Riccardo Di Iuorio (Citroen C3/Skoda Fabia R5 – 27,5), il pugliese Giuseppe Bergantino (Skoda Fabia R5 – 27,5) e Vincenzo Gelfusa (Peugeot 106 N2 – 30) a giocarsi titolo e premio principale nel rally Porta del Gargano a settembre. Decisivo sarà il gioco degli scarti, visto che il solo Gelfusa potrà sommare il proprio risultato pieno (massimo 10 punti) nell’ultima gara, mentre gli altri tre dovranno obbligatoriamente decurtarlo con uno scarto.

ZONA 5 (Emilia Romagna, Marche, Umbria). Franco Ricciardi (Peugeot 208 Rally4 – 21 punti) aspetta il Rally Appennino Reggiano di metà settembre, ultimo appuntamento del calendario, con il ruolo di favorito per il successo finale, visto che i suoi più diretti rivali Antonio Rusce (Skoda Fabia R5 – 14) e Mauro Arati (Renault Clio N3 – 11) dovranno necessariamente vincere le loro classi e sperare che Ricciardi nella sua non faccia meglio del terzo posto per sperare di poterlo scavalcare nella graduatoria conclusiva. Ma per tutti e tre, e anche per Fabio Solitro (Renault Clio Rally5), c’è l’urgenza di difendere il posto che garantirebbe loro di accedere alla finale nazionale che assegnerà la Coppa Italia ACI Sport e i relativi premi anche del Trofeo Pirelli Accademia CRZ.

ZONA 8 (Sicilia). L’ultimo appuntamento prima della sosta ferragostana non ha provocato drastici cambiamenti nel raggruppamento siciliano. Il palermitano Rosario Cannino (Peugeot 208 R2) con i 35 punti conquistati con tre successi di classe in altrettante gare rimane al vertice ma ora il suo più immediato inseguitore è diventato il diretto rivale di classe Giovanni Barreca (28 punti utili) che ha staccato Antonio Damiani (Peugeot 208 Rally4 – 25), quest’ultimo con due vittorie di classe all’attivo, superato anche da Giuseppe Gianfilippo (Renault Clio S1600 – 26). Ma con due gare ancora da disputare l’esito finale è ancora apertissimo.

