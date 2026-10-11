Pier Ferdinando Casini “Dopo 44 anni lascio il Parlamento, non mi ricandiderò”

Modena - Modena. Festa Nazionale de l'Unita'. Nella foto Pierferdinando Casini, senatore del gruppo Misto (Modena - 2020-09-01, ROBERTO BRANCOLINI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – Ho deciso: alle prossime elezioni politiche, dopo 44 anni, non mi ricandiderò. Lascio il Parlamento. Ritengo sia giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno agli elettori. Ringrazio tutti per la fiducia che m’è stata finora accordata. Mi fermo qui”. Lo ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini in una intervista al Corriere della Sera. “Ne ho parlato solo con i miei figli Maria Carolina e Benedetta, le più grandi, avendomi sentito ripetere più volte l’intenzione di mollare, pensavano che anche stavolta non facessi sul serio. Ora, però, leggendo quest’intervista, capiranno che mi fermo davvero. Caterina e Francesco, che hanno sempre insistito affinché mi ricandidassi, nel nostro ultimo colloquio hanno invece convenuto che, sì, è giunto il momento di mettere un punto” ha aggiunto.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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