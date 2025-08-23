TORINO (ITALPRESS) – “La voce che giunge da Venaria, dove è nata l’Italia, è anche il fatto che qui ci candidiamo per ospitare i mondiali di ciclismo, perché il Piemonte lo deve a Fausto Coppi, ma anche alla meraviglia delle sue montagne e dei suoi percorsi, oltre che di tutto quello che è il cicloturismo. Non è necessario essere campioni, ma chi apprezza la bicicletta e le due ruote apprezza anche l’ambiente, e qui in Piemonte ha di che essere soddisfatto”. Sono le parole del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla partenza della Vuelta 2025 dalla Reggia di Venaria, alle porte di Torino.

“Questi eventi per noi sono investimenti, il ritorno per il Piemonte è di 4-5 volte superiore all’investimento fatto, vuol dire che per ogni euro che noi investiamo su queste cose ne tornano 4-5 nelle tasche del turismo piemontese. Questa è l’economia del Piemonte, un Piemonte che vive di turismo ormai al di sopra del 10% del proprio Pil – ha aggiunto Cirio – È una giornata meravigliosa, basta viverla e sentire le tante lingue che si parlano, lo scopo degli eventi internazionali è questo. Noi siamo la regione d’Italia capofila, siamo quelli che ospitano i maggiori eventi sportivi di vertice, dalle Atp Finals alle gare della Coppa del mondo di sci, a questo si aggiunge la tripletta che realizziamo quest’anno con la Vuelta, dopo il Giro d’Italia e il Tour de France”.

