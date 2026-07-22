Arrestato baby pusher a Omegna, nascondeva 500 grammi di droga

TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato nel pomeriggio del 17 luglio, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Omegna (nel Verbano-Cusio-Ossola), ha arrestato un minore di 16 anni, già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno trovato, nascosta all’interno di una cassaforte che il minore si è rifiutato di aprire e che è stata aperta solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, 500 grammi di sostanza stupefacente, una pistola scarica verosimilmente ad aria compressa priva di tappo rosso e, nella sua camera da letto, 2 bilancini di precisione, 1 taglierino ed 1 coltellino.

In seguito alla perquisizione, il minore è stato arrestato ed il pm di turno nella Procura presso il Tribunale dei Minori di Torino ne ha disposto l’accompagnamento al Centro di prima accoglienza di Torino, una volta terminata la redazione in Commissariato degli atti a suo carico in presenza del genitore. L’arresto è stato convalidato dal Gip che ha applicato la custodia cautelare in carcere.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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