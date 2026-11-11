Pichetto “Risparmi del 5% con il dl Bollette, ma bisogna aumentare le rinnovabili”

MILANO (ITALPRESS) – “Con il nuovo intervento sulle bollette, il risparmio arriva al 5%. Questo significa che più alta sarà la bolletta, maggiore sarà lo sconto”. A dirlo il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dal “Corriere della Sera”. “Da gennaio e per 18 mesi la riduzione media sarà per tutti di circa 15 euro al megawattora, è tutto in proporzione, ma è chiaro che lo sconto sarà più forte per le imprese”, sottolinea Pichetto che, a proposito del fatto che le grandi aziende della siderurgia hanno appena annunciato lo stop della produzione per i costi insostenibili di gas ed energia, risponde: “Questo decreto è un primo passo. Seguiamo con attenzione. Purtroppo subiamo le conseguenze di due guerre”.

“Questo – assicura – è un decreto soprattutto a favore delle imprese, non è previsto un aiuto specifico per le famiglie, però avrà un effetto calmieratore per tutti. Si tratta di un’operazione tecnico-contabile che corregge il sistema di calcolo del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica che sta deformando il prezzo finale”.

Per 18 mesi “il taglio complessivo della bolletta elettrica sarà di circa 3 miliardi, cifra che verrà sostenuta in parte da chi ne beneficia” e “i consumatori a prezzo variabile avranno un beneficio al netto della quota che deve andare ai produttori del termoelettrico. Questo è un decreto che allo Stato non costa nulla perché si autofinanzia, ma è frutto di un lungo confronto con l’Europa”. Alla domanda se il Governo stia pensando a nuovi interventi, magari più diretti alle famiglie, Pichetto risponde così: “Seguiamo la situazione giorno per giorno, faremo delle valutazioni anche in base allo scostamento di Bilancio autorizzato dall’Europa. Certo, la cosa migliore sarebbe che finisse questa guerra”.

L’Italia produce energia a sufficienza per il proprio fabbisogno? “L’Italia consuma 315 terawattora, ma ne produce 260, quindi purtroppo ancora dipendiamo da altri, Francia e Svizzera in particolare. La nostra quota di energia arriva per il 42% dalle rinnovabili e per 42% dal termoelettrico e per il resto dall’importazione. Ma nei prossimi anni è prevista un’esplosione di consumi di energia elettrica, basti pensare che la scorsa estate l’Italia ha battuto il suo record assoluto di consumi: nel 2040 è stimato un aumento di fabbisogno energetico di 155 terawattora”. Per il ministro quindi “bisogna andare avanti sulle sinergie con le rinnovabili: eolico, geotermico, idroelettrico, fotovoltaico, bisogna fare di più, superando opposizioni e contrarietà. Senza dimenticare il nucleare”.

– foto IPA Agency –

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