Urso “Il quadro geopolitico ci costringe a ridurre la dipendenza energetica dall’estero”

ROMA (ITALPRESS) – Sul Dl Bollette “abbiamo fatto una scelta coraggiosa, intervenendo alla radice del problema, sul meccanismo di formazione del prezzo dell’energia, per ridurre i costi a carico delle famiglie e delle imprese, oltre a rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo. Quanto ai 4 miliardi, si tratta di una stima che va verificata, tenendo conto anche dei rimborsi previsti per i produttori, la cui entità sarà definita dall’Arera. L’obiettivo è garantire un beneficio concreto ai consumatori, salvaguardando l’equilibrio complessivo del sistema energetico”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista a La Stampa.

“Il costo dell’energia è il nostro principale problema, su cui il Governo è impegnato sin dall’inizio della legislatura, ben sapendo che il quadro geopolitico ci costringe comunque a ridurre la dipendenza dall’estero nel quadro della necessaria autonomia strategica europea“, aggiunge.

Quanto a Confindustria che chiede una proroga dell’iperammortamento al 2029, Urso osserva: “Il confronto con le associazioni di imprese e con i sindacati si svolgerà venerdì prossimo, a Palazzo Chigi. Ascolteremo le loro proposte nello spirito di massima collaborazione. Per quanto ci riguarda, riteniamo assolutamente necessario garantire che uno strumento di così grande successo come l’iperammortamento della Nuova Transizione 5.0 abbia una copertura di bilancio anche per il 2029. Oggi la misura è operativa fino al 2028, con una dotazione di quasi 10 miliardi di euro e ha già mobilitato investimenti per oltre 8 miliardi, a fronte di circa 28 mila domande presentate”.

– foto IPA Agency –

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