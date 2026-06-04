Pichetto “La delega sul nucleare è un passo decisivo per la produzione di energia”

ROMA (ITALPRESS) – Sicurezza degli approvvigionamenti, diversificazione delle fonti, sostenibilità e tutela dei consumatori sono stati i temi al centro dell’evento “Energia, la sfida“ promosso a Roma da Il Tempo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

L’incontro, si legge in una nota, ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni e imprese sui profondi cambiamenti che stanno interessando il settore energetico, in una fase caratterizzata da nuove dinamiche geopolitiche, esigenze di competitività del sistema produttivo e crescente attenzione agli obiettivi di sostenibilità.

“Con la delega sul nucleare vogliamo compiere un passo decisivo per riportare l’Italia nelle condizioni di produrre energia da fonte nucleare attraverso tecnologie di nuova generazione, profondamente diverse rispetto a quelle del passato e pensate per integrarsi con lo sviluppo delle fonti rinnovabili”, ha detto il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dal Direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone.

“Il nostro Paese ha bisogno di rafforzare la propria sicurezza energetica e di ridurre una dipendenza dall’estero che oggi ci espone a forti vulnerabilità, sia sul piano economico sia su quello geopolitico. Per questo l’obiettivo è completare entro la fine dell’anno il quadro normativo e i decreti attuativi necessari a consentire una valutazione concreta e consapevole delle opportunità offerte dal nuovo nucleare”, ha spiegato.

“Se il percorso procederà secondo i tempi previsti, le prime autorizzazioni potranno arrivare entro la fine del decennio, con l’avvio delle prime produzioni nella prima metà degli anni Trenta”, ha sottolineato.

“Parliamo di impianti più piccoli, innovativi e sicuri, che potranno contribuire a garantire continuità nella produzione di energia elettrica e accompagnare la crescita delle rinnovabili. È una sfida strategica per il futuro del Paese, che punta a coniugare competitività, sostenibilità ambientale e tutela del sistema produttivo, offrendo a famiglie e imprese energia più stabile e a costi più sostenibili”, ha concluso il ministro.

All’evento hanno preso parte anche Stefano Ballista, Amministratore Delegato Enilive; Edoardo De Luca, Head of Central Affairs di ENEL S.p.A. e Andrea Porchera, Responsabile Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Renexia.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).