ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ACEA, in prima convocazione, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione comprensiva della Rendicontazione di Sostenibilità e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale. L’Assemblea ha, inoltre, preso atto del Bilancio consolidato che evidenzia un utile netto di 481 milioni di euro e un Ebitda pro-forma pari a circa 1,4 miliardi di euro.

Tra i principali risultati: il Margine Operativo Lordo (Ebitda) pro-forma consolidato aumenta del 7% a 1.420 milioni di euro (di cui circa il 96% dai settori regolati). Gli Investimenti lordi raggiungono 1.531 milioni di euro (+6% rispetto al 2024). L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di ACEA relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, pari a 243.861.322,37 euro come segue: 12.193.066,12 euro pari al 5% dell’utile, a riserva legale; 255.057.488,40 euro ai Soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di 1,20 euro attingendo per 23.389.232,15 euro dagli utili portati a nuovo. Il dividendo complessivo (cedola numero 27) sarà messo in pagamento a partire dal 24 giugno 2026, con stacco cedola il 22 giugno 2026 e record date il 23 giugno 2026. Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.993.

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione definendone i relativi compensi. Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2028. L’elezione dei componenti dell’organo amministrativo è avvenuta con voto di lista, secondo le modalità stabilite all’articolo 15 dello Statuto Sociale. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione, che viene confermato nel numero di tredici componenti, risultano eletti Alessandro Rivera, Barbara Marinali, Angelo Piazza, Luisa Melara, Elisabetta Maggini, Nathalie Tocci, Ferruccio Resta, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Antonino Cusimano e Susanna Maria Invernizzi. Alessandro Rivera è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Alessandro Rivera il Consiglio di Amministrazione di ACEA nominato dall’Assemblea degli Azionisti. Il Cda, si legge in una nota, ha confermato Amministratore Delegato della Società Fabrizio Palermo, che già riveste la carica di Direttore Generale. Barbara Marinali è stata nominata Vice Presidente . All’Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri per la gestione ordinaria della Società e del Gruppo. Amministratore Delegato e Presidente “condivideranno le attività funzionali alla definizione dell’orientamento strategico del gruppo e le valutazioni relative alle operazioni di carattere straordinario”.

Inoltre al Presidente, oltre alle funzioni statutarie di rappresentanza, sono state riconosciute dal Consiglio specifiche attribuzioni, tra cui quelle in materia di Corporate Governance e di comunicazione di carattere istituzionale. Le prerogative del Vice Presidente comprendono la supervisione delle attività volte ad assicurare il presidio e il monitoraggio del quadro regolatorio, curando i rapporti con l’ARERA e rappresentando la società presso Utilitalia e le altre associazioni di settore.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha, altresì, nominato Pier Francesco Ragni Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di ACEA.

-Foto ufficio stampa Acea-

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