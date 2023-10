Pichetto Fratin “Adeguare criteri concessioni? Non solo autostrade”

TORINO (ITALPRESS) - "Che si debbano adeguare i criteri delle concessioni che sono ultra-quarantennali, certamente sì. E non solo nelle autostrade, siamo un Paese che ha un sistema nelle concessioni anche quelle dei trasporti e dei balneari. Così come quelle del mio ministero, i giacimenti e le concessioni minerarie". Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, parlando con Italpress a margine del Festival delle Regioni, sul tema delle riforme delle concessioni e della cessione delle infrastrutture, dopo che ieri è emersa un'indiscrezione circa la possibile vendita della quota governativa di Autostrade per l'Italia. "Un mercato delle infrastrutture è possibile. Certamente abbiamo infrastrutture in gestione privata, e ne abbiamo ancora tante, non è una rivoluzione né un cambiamento di programmazione, ma sono valutazioni opportunità" aggiunge. xb2/vbo/gsl