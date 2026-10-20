Pichetto “Dal Parlamento Ue segnali verso una transizione pragmatica che coniughi ambizione climatica e realismo industriale”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi dal Parlamento Europeo sono arrivati due segnali importanti verso un approccio più pragmatico alla transizione, che coniughi ambizione climatica e realismo industriale, guardando alla neutralità tecnologica”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. “Il via libera alla procedura d’urgenza per la revisione del regolamento sul metano è importante per affrontare con pragmatismo una questione che incide sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sui costi dell’energia per famiglie e imprese. Si dà così più tempo agli operatori, in particolare agli importatori, per attuare le nuove disposizioni, evitando di introdurre ulteriori elementi di pressione in una fase delicata per i mercati energetici”.

“Nella stessa direzione – aggiunge Pichetto – va l’intesa raggiunta sulle norme per l’automotive e sull’Industrial Accelerator Act, che può consentire una maggiore flessibilità in settori fondamentali, affrontando le sfide della trasformazione senza perdere capacità produttiva e posti di lavoro”. “L’Italia continuerà a sostenere un approccio equilibrato, fondato su realismo e responsabilità, che valorizzi le tecnologie disponibili e accompagni cittadini e imprese per la competitività del Continente”, conclude il Ministro.

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