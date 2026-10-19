MILANO (ITALPRESS) – Oltre 60 giovani provenienti da varie parti del mondo si sono ritrovati oggi a Milano in occasione della prima tappa del tour ‘Youth4Climate: Connecting Solutions’. L’iniziativa, promossa dal Governo italiano e dal Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), vuole favorire il confronto delle nuove generazioni sui temi del cambiamento climatico in cinque città italiane. Dopo il capoluogo lombardo seguiranno Venezia, Bologna, Napoli e Roma.

All’evento di Milano ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi. “Una risposta progettuale, concreta, partecipata – ha sottolineato Picchi – che si contrappone positivamente al clima di guerriglia cui stiamo assistendo in questi giorni. Ai disordini noi vogliamo rispondere con giovani che costruiscono e non distruggono: Regione Lombardia investe in questa direzione con misure dedicate promuovendo partecipazione, sport, volontariato e inclusione”. In particolare, il sottosegretario ha ricordato ‘La Lombardia è dei Giovani’ (2,1 milioni di euro), ‘Giovani in Rete’ (1 milione) e ‘Giovani SMART’ (5,6 milioni), l’Hub Giovani con Unimont e Anci (2 milioni). “Youth4Climate – ha concluso riferendosi all’iniziativa presentata a Palazzo Marino, a Milano – crede nel protagonismo giovanile con progetti che catalizzino la loro energia in modo fattivo e sinergico”.

– foto ufficio stampa Regione Lombardia –

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