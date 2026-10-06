Piazza “Corecom Sicilia nelle scuole in prima linea sull’educazione digitale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il Corecom è sempre stato impegnato: dal primo momento in cui ci siamo insediati abbiamo colto e capito che bisognava intervenire, soprattutto sulle nuove generazioni, sul giusto utilizzo dei social media. Molte sono state le attività: abbiamo girato tantissimi plessi scolastici in Sicilia e stampato un abbecedario in due versioni proprio per istruire più giovani alla consapevolezza”. Così all'Italpress Ugo Piazza, commissario del Corecom Sicilia con delega a Social Media e Media Education. “Oggi il tema centrale è che i giovani utilizzano i social in maniera assiomica e istintiva, senza capire esattamente che quello che mettono in rete ha conseguenze - aggiunge Piazza -. Abbiamo voluto parlare con i ragazzi, non solo fare pubblicazioni cartacee ma avere un contatto diretto con tutti loro, e quello che tendenzialmente esprimiamo come concetto finale è ‘state attenti alla vostra reputazione digitale’; in più poniamo sempre l’interrogativo ’siete sicuri che siete voi a utilizzare voi o sono i social che utilizzano voi, prendendo i vostri dati e inviando pubblicità ad hoc?’. Abbiamo trovato una grande responsabilità e responsività da parte dei giovani che abbiamo incontrato di varie fasce d’età, dai licei alle medie, e con diversi tecnicismi comunicativi: c’è molta più consapevolezza di quanto noi adulti ci aspettiamo", conclude. (ITALPRESS) f15/xd8/mrc/gtr