MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in deciso rialzo a Piazza Affari al termine di una seduta che si era già aperta con il segno più. L’indice Ftse Mib segna un +2,30% a quota 28.318 punti, mentre l’Ftse Italia All Share guadagna il 2,27% a quota 30.164 punti. Forte rialzo anche per l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo del 2,44% a quota 41.732 punti. Le dichiarazioni di alcuni responsabili della Fed, secondo i quali non si intravede la necesità di rialzare ancora i tassi e la valutazione degli analisti per i queli il conflitto in Medio Oriente sembra circoscritto, hanno ridotto le tensioni sui sui mercati. A dare respiro ai listini anche l’indiscrezione secondo cui la Cina starebbe valutando l’emissione di mille miliardi di yuan di debito sovrano aggiuntivo per opere infrastrutturali in modo da rilanciare l’economia. A Milano in evidenza sprattutto il comparto delle tlc e quello della salute. Per quanto riguarda le materie prime, ancora in calo il prezzo del petrolio, con il Brent che viene scambiato a 87,23 dollari al barile, mentre il Wti scambia a 85,39 dollari. Prosegue invece il rialzo del gas naturale, che sul mercato di Amsterdam scambia a 49,09 euro al MWh, con un +25% in una settimana. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a quota 197 punti, ma con il rendimento del decennale che cala al 4,75%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi Nexi che guadagna 4,8 punti, ma in rialzo anche Telecom Italia, Amplifon e Cnh Industrial. Per quanto riguarda invece i segni meno, non si registrano dati negativi sul listino principale. Anche le altre principali Borse europee archiviano gli scambi positive, sulla scia dell’avvio in verde a Wall Street. Tra le piazze finanziarie, Parigi chiude a +2,01%, Francoforte guadagna l’1,95% mentre Londra avanza dell’1,82%.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

