MILANO (ITALPRESS) – Avvio di seduta in deciso calo questa mattina a Piazza Affari dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un -1,42% a quota 33.965 punti, mentre l’Ftse All Share cede l’1,32% a 36.183 punti. In ribasso anche l’Ftse Star, che lascia sul terreno lo 0,87% a quota 47.570 punti. I mercati restano prudenti sulla possibilità di un taglio dei tassi a giugno da parte delle banche centrali, ma suscitano preoccupazioni le parole del presidente della Fed di Minneapolis sulla possibilità che la banca centrale americana non effettui alcun taglio dei tassi d’interesse se i dati non confermeranno i progressi sull’inflazione. Rallenta la corso dell’oro, dopo il recente rally, a 2.279,59 dollari l’oncia dopo aver raggiunto ieri il nuovo massimo storico. Per quanto riguarda le materie prime, torna a correre il prezzo del petrolio con il Brent

che scambia a quota 91,08 dollari al barile, mentre il Wti si porta a 86,92 dollari. In lieve rialzo anche il prezzo del gas naturale, che sulla piazza di Amsterdam si porta a quota 26,4 euro al Mwh. Per quanto riguarda lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 139 punti, con il rendimento del decennale al 3,71%. Anche le altre piazze finanziarie europee aprono negative, sulla scia della chiusura in rosso fatta segnare da Tokyo, con il Nikkei che cede il 2,03%, in attsa anche dei dati Usa sull’occupazione. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a -1,30%, Francoforte cede l’1,25%, mentre Londra cede l’1,02%.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

