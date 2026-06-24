Il gruppo Mangia’s chiude il 2025 in crescita, per il 2026 previsto un ulteriore miglioramento

PALERMO (ITALPRESS) – Il gruppo Mangia’s – composto da Aeroviaggi e le società controllate Pollina Resort e Grand Hotel et Des Palmes – chiude il 2025 registrando le migliori performance mai raggiunte nei suoi oltre 50 anni di attività. Al 31 dicembre, la società Aeroviaggi ha registrato ricavi pari a 119,064 milioni (+ 27% vs 2024). A livello aggregato il valore della produzione si è attestato a 138,9 milioni, +34% rispetto ai 104 milioni registrati nel 2024.

La crescita dei ricavi riflette le performance positive del comparto, con incremento dell’occupancy e aumento del ricavo totale per camera occupata nelle strutture in portafoglio. L’Ebitda è stato pari a 9,7 milioni, in crescita del 48% rispetto al 2024, con un Ebitda margin dell’8,2%. A livello aggregato, l’Ebitda ha raggiunto 16,7 milioni, in aumento del 68% rispetto al 2024, con un Ebitda margin del 12%, risultato sostenuto dal miglioramento del mix di clientela, dall’incremento dei livelli di occupazione e da una gestione sempre più efficiente degli asset. L’utile netto di esercizio si è attestato a 2,3 milioni, mentre l’utile netto aggregato ha raggiunto 4,8 milioni.

La società presenta inoltre una solida struttura patrimoniale, con un patrimonio netto pari a 159 milioni e un totale attivo di 308 milioni al 31 dicembre 2025. A livello aggregato, il patrimonio netto si attesta a 190,5 milioni, con un totale attivo pari a 366,7 milioni. Per i prossimi tre anni il piano investimenti prevede circa 180 milioni, focalizzati sul riposizionamento e miglioramento qualitativo del portfolio, sullo sviluppo di nuove destinazioni strategiche e sulla riqualificazione degli asset esistenti. Circa il 40% degli investimenti sarà dedicato agli asset del nuovo brand luxury Icona’s Collection.

Le previsioni per il 2026 indicano un ulteriore miglioramento delle performance operative, con attese di crescita sia del fatturato sia dell’Ebitda. A sostenere la crescita contribuiranno tre nuovi asset in ingresso nel portfolio: Icona’s Costa Ragusa Resort 5L (parte di Icona’s Collection), con apertura prevista il 1° agosto 2026, Mangia’s Costa Ragusa Borgo 5 stelle, con apertura prevista il 1° luglio 2026, e Acacia Resort, entrato recentemente a far parte del portfolio 4 stelle del Gruppo.

Tra le priorità del nuovo esercizio rientrano il rafforzamento del posizionamento del Gruppo nel segmento luxury e upper-upscale, sostenuto dall’espansione di Icona’s Collection che punta a raggiungere 10 proprietà iconiche tra city hotel e resort entro il 2031, oltre al rafforzamento della brand architecture e dei canali distributivi internazionali.

“I risultati del 2025 confermano la solidità del Gruppo e la coerenza del percorso strategico intrapreso negli ultimi anni – ha dichiarato Marcello Mangia, Ceo e presidente del Gruppo Mangia’s – Mangia’s sta evolvendo il proprio modello di ospitalità attraverso il riposizionamento del portfolio, lo sviluppo di nuove destinazioni e il rafforzamento del segmento luxury e upper-upscale. Progetti strategici come il lancio della destinazione Costa Ragusa rappresentano concretamente questa visione: destinazioni in cui ospitalità, territorio, sport, alta gastronomia e wellness convivono all’interno di un modello evolutivo e internazionale. Con Icona’s Collection vogliamo dare ulteriore sviluppo a questa strategia, costruendo entro il 2031 una collezione di proprietà iconiche accomunate da forte identità e connessione con il territorio. Il piano di investimenti da 180 milioni e i risultati raggiunti nel 2025 – conclude – confermano la capacità del Gruppo di sostenere questa evoluzione con una visione strutturata e di lungo termine”.

– Foto ufficio stampa Gruppo Mangia’s –

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