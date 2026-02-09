ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi a Tripoli il suo omologo libico Imad Trabelsi per un confronto sui principali dossier di comune interesse, con particolare riferimento al contrasto dell’immigrazione illegale ed al potenziamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Secondo una nota del Viminale, nel corso del cordiale colloquio, i due ministri hanno condiviso l’esigenza di proseguire nel percorso di collaborazione avviato in questi tre anni. Tra i temi affrontati, anche lo sviluppo di programmi di formazione e capacity building.

“Il dialogo costante e la cooperazione con le autorità libiche rappresentano un elemento fondamentale per affrontare in modo efficace e responsabile le sfide comuni legate innanzitutto alla gestione dei flussi migratori”, ha dichiarato il ministro Piantedosi. “L’Italia continuerà a sostenere, in raccordo con l’Ue e gli altri partner internazionali, iniziative orientate al consolidamento della cooperazione con particolare riferimento ai programmi di rimpatri volontari assistiti e alle iniziative per il controllo delle frontiere terrestri e marittime”, ha proseguito. La visita si è conclusa con un incontro con il primo ministro Abdulhamid Dbeibah, che ha confermato la volontà di proseguire il dialogo e il coordinamento tra i due Paesi.

