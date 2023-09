Piantedosi consegna un bene confiscato alla mafia a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presenziato alla cerimonia di consegna di un nuovo bene confiscato alla mafia a Palermo. Si tratta dei locali, in via Stefano Turr, donati dal sindaco Roberto Lagalla all’Associazione Quarto Savona Quindici, presieduta da Tina Montinaro, moglie dell’agente Antonio Montinaro, componente della scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci. Un'associazione nata per volere della stessa Montinaro con l'obiettivo di mantenere viva una memoria patrimonio di tutta Italia, diffondere la legalità dentro e fuori gli istituti scolastici, “trasformando il dolore in azioni concrete”. xm3/vbo/mrv