Pezeshkian “Trump non può negare all’Iran diritto a beneficiare del nucleare”

Mandatory Credit: Photo by Iranian Presidency/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16568562at) Iranian President MASOUD PEZESHKIAN speaks during a celebration marking the 47th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran. This anniversary commemorates the 1979 revolution, during which the monarchy was overthrown and replaced by the Islamic Republic of Iran, with Ayatollah Ruhollah Khomeini as its first Supreme Leader. Iran: 47th Anniversary Of The Islamic Revolution Celebration, Tehran - 11 Feb 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo o di affermare che l’Iran non può beneficiare dei suoi diritti nucleari”. Così il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, tornando a rivendicare, secondo quanto riporta Al Jazeera, il “diritto del popolo iraniano” a beneficiare del nucleare.
“Le dichiarazioni del nemico sulla distruzione della nostra civiltà e sul ritorno dell’Iran all’età della pietra rivelano le intenzioni e gli obiettivi degli aggressori”, sottolinea Pezeshkian, evidenziando come “il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, ha violato il diritto internazionale e ha attaccato infrastrutture, scuole e ospedali”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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