CREMONA (ITALPRESS) – Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team – Ducati) ha vinto la prima gara assoluta del WorldSBK sul circuito italiano di Cremona, ottenendo così anche il primo successo personale nella categoria. Partito dalla sesta posizione con Pirelli SC1 di gamma all’anteriore e la nuova SCX di sviluppo in specifica D0820 al posteriore, Petrucci ha conquistato la testa della corsa dopo qualche tornata e ha vinto in solitaria con un vantaggio di 2,5 secondi su Nicolò Bulega (Aruba it Racing – Ducati), anche lui equipaggiato con SC1 anteriore ma accoppiata a SCX di gamma al posteriore. Sesta pole e nona vittoria stagionale in WorldSSP per Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati), che per entrambi i successi ha utilizzato pneumatici SC1 all’anteriore e SCX al posteriore, tutti e due di gamma. “Come ci aspettavamo, la pista ha avuto una sensibile evoluzione tra ieri e oggi e i tempi sul giro si sono abbassati; già nelle FP3 di stamani il best lap rispetto a ieri è migliorato di quasi un secondo e in qualifica, complice anche la SCQ posteriore, di un secondo e sette decimi. Con la pista più pulita e gommata, e condizioni meteo stabili, tutti i team hanno potuto lavorare bene con le opzioni di pneumatici a loro disposizione e stiamo raccogliendo ottimi riscontri dalle supersoft”, ha spiegato Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli. “Già a Magny-Cours, alla sua prima apparizione, i piloti avevano dato segnali di apprezzamento della SCX di sviluppo in specifica D0820 e oggi abbiamo avuto importanti conferme, dato che è stata l’opzione preferita in Gara 1 da più di metà dei piloti in griglia e con Petrucci ha ottenuto la vittoria. Al di là del puro risultato, per noi sono importanti i feedback che stiamo ricevendo, tutti molto positivi. – ha aggiunto Barbier – E’ un buon segnale dal nostro punto di vista perchè risponde alla continua ricerca da parte dei piloti di migliorare, laddove possibile, le prestazioni e ci stiamo riuscendo senza sacrificare costanza e resa chilometrica, dato che nella gara di oggi i tempi sul giro sono rimasti molto costanti dall’inizio alla fine. Concludo facendo i complimenti a Danilo, che ha ottenuto il suo primo successo nella categoria con un bel recupero dal brutto incidente che gli è accaduto”.

