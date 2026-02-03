Home Video News Cronaca Petardo contro il portiere Audero in Cremonese-Inter, arrestato il responsabile
CREMONA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato della Questura di Cremona ha tratto in "arresto differito" un supporter interista resosi responsabile del lancio di una bomba carta all'interno dello stadio "Giovanni Zini" durante lo svolgimento dell'incontro di calcio Cremonese - Inter dello scorso 1° febbraio. trl/ari/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)