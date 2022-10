ROMA (ITALPRESS) – Giulia Miserendino è la nuova campionessa europea Junior nei pesi. Una gara superlativa per l’azzurra che torna sul palcoscenico internazionale con una gara da incorniciare. Ben tre medaglie d’oro per lei che mette la firma su tutti i nuovi record italiani junior, categoria 71 kg: 106 di strappo, 120 di slancio e 226 di totale. Successivamente, è arrivato anche l’argento di Lorenzo Tarquini nella categoria 81 kg junior. L’azzurro sale sul secondo gradino del podio nel totale, conquistando anche due medaglie di bronzo di strappo e di slancio, mettendo la firma su tutti i nuovi record italiani di categoria. Bene anche Elisa Sundas che, alla sua prima esperienza internazionale, si piazza 7a con un totale di 188 kg; per lei 11° posto di strappo con 82 kg e 6° di slancio con 106 kg sollevati in seconda prova. Il medagliere azzurro sale così a quota 19 (10 ori + 4 argenti + 5 bronzi), al termine della quinta giornata di gare. Domani in pedana per l’Italia Cristiano Ficco nella categoria fino a 89 kg.

