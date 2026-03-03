CAGLIARI (ITALPRESS) – Operazione contro la pesca illegale nelle acque territoriali italiane al largo del sud Sardegna. La Guardia Costiera di Cagliari ha sanzionato il comandante di un peschereccio straniero sorpreso a operare all’interno dell’area sottoposta alla sovranità della Repubblica Italiana. L’intervento è stato condotto dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, con il supporto degli ispettori pesca di Portoscuso e sotto il coordinamento del 13° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Cagliari.

L’unità è stata localizzata grazie ai sistemi di monitoraggio satellitare (AIS) mentre svolgeva attività di pesca a circa dieci miglia a sud dell’Isola del Toro, in un tratto di mare rientrante nel territorio nazionale. Disposto l’intervento di una motovedetta, il peschereccio è stato intercettato in mare e successivamente scortato nel porto di Sant’Antioco per ulteriori verifiche. Al termine degli accertamenti, il comandante è stato deferito all’Autorità giudiziaria per aver esercitato attività di pesca con un’unità non battente bandiera italiana in acque soggette alla sovranità dello Stato. Contestualmente è stato disposto il sequestro penale del pescato, pari a circa 220 chilogrammi di gambero gobbetto.

– foto ufficio stampa Guardia Costiera –

(ITALPRESS).